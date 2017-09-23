В КНДР произошло землетрясение, которое может быть последствием взрыва
23 сентября 2017, 15:28
Магнитуда - 3,4.
В КНДР произошло землетрясение, передает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 3,4, которое может быть последствием взрыва, произошло в КНДР – китайский сейсмологический центр.
Фото: AP Photo
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