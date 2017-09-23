Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Обновленный аэропорт Семея начнет работать в начале 2018 года

23 сентября 2017, 15:37

После обновления аэропорта появится возможность расширить географию полетов.

Аэропорта, обновление которого жители Семея ждали 40 лет, начнет функционировать уже в первой половине 2018 года. Об этом рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочей поездки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

На сегодня завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы, работа идет по графику, с начала года освоено практически 4,8 миллиарда тенге.

– Совсем недавно мы начали не простую работу. И теперь есть твердая убежденность, что в июне следующего года не только семейчане, но и другие жители ближайших районов получат прекрасную возможность летать с этого аэропорта, который будет отвечать высокому уровню безопасности. Убежден, здесь появится очередное серьезное дополнение к инфраструктуре города, и это меня очень радует, – сказал глава региона.

По словам Даниала Ахметова, после обновления аэропорта появится возможность расширить географию полетов, что в свою очередь привлечет поток туристов, так как Семей богат историческим прошлым.

Фото: пресс-служба акима ВКО

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...