Обновленный аэропорт Семея начнет работать в начале 2018 года
23 сентября 2017, 15:37
После обновления аэропорта появится возможность расширить географию полетов.
Аэропорта, обновление которого жители Семея ждали 40 лет, начнет функционировать уже в первой половине 2018 года. Об этом рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочей поездки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.
На сегодня завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы, работа идет по графику, с начала года освоено практически 4,8 миллиарда тенге.
– Совсем недавно мы начали не простую работу. И теперь есть твердая убежденность, что в июне следующего года не только семейчане, но и другие жители ближайших районов получат прекрасную возможность летать с этого аэропорта, который будет отвечать высокому уровню безопасности. Убежден, здесь появится очередное серьезное дополнение к инфраструктуре города, и это меня очень радует, – сказал глава региона.
По словам Даниала Ахметова, после обновления аэропорта появится возможность расширить географию полетов, что в свою очередь привлечет поток туристов, так как Семей богат историческим прошлым.
Фото: пресс-служба акима ВКО
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