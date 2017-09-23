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Изображение Александра Винокурова появилось на фасаде дома в Петропавловске

23 сентября 2017, 15:55

Также планируется на улицах написать портреты Магжана Жумабаева и Жамбыла Жабаева.

Художники из Санкт-Петербурга в рамках Mural Art рисуют на фасадах домов Петропавловска известных людей Северо-Казахстанской области, передает корреспондент BNews.kz.

В настоящее время живописцы заканчивают портрет олимпийского чемпиона Александра Винокурова, а впереди их ждет работа по написанию портретов Магжана Жумабаева и Жамбыла Жабаева.
Как рассказал руководитель отдела жилищной инспекции Петропавловска Даулет Калиаскаров, в рамках благоустройства города применяется новое направление Mural Art, что в переводе означает «настенная живопись».

«Этих художников из Санкт-Петербурга представляет Евразийский культурный альянс Алматы. У них художники из всех стран. К нам в Петропавловск они пригласили художников из Петербурга. Первый объект - это известный на весь мир олимпийский чемпион Александр Винокуров, также планируется на улицах написать портреты Магжана Жумабаева и Жамбыла Жабаева, носящих их имена. Все это делается за счет спонсоров малого и среднего бизнеса», - пояснил Калиаскаров.

Как дополнил один из художников северной столицы России Антон Онищенко, из организации «Твори добро» ими было сделано много фасадов не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.

«Хочется, чтобы города были веселыми, а не серыми. Нам хочется сделать мир ярче. Очень много делаем возле детских учреждений. Первый наш рисунок - это жираф и зебра из мультфильма на 25-этажном доме. Сделали самую большую иллюстрацию на 9-этажном доме к поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила», - поделился Антон.

Ребята приехали втроем, кроме Антона, делат картины Андрей Гусаков и Роман Бурданов.

«У нас есть хороший друг из Алматы, и он пригласил нас. Я много слышал о Казахстане, и, когда нам предложили приехать сюда, мы с радостью согласились. Мы здесь недолго, но нам очень понравился город, а особенно люди. Приветливые, на лицах улыбки, и мы с удовольствием работаем и познаем мир», - дополнил Онищенко.

На вопрос, какой краской рисуют, ребята рассказали, что краску используют аэрозольную и водоэмульсионную, картины делают, если погода хорошая три дня, картины держатся долго.

«Мы бы уже закончили Винокурова, но пошел дождь», - резюмировал Андрей Гусаков.

Фото: BNews.kz

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