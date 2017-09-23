Американец ограбил банк и пошел в KFC

Он подсел к женщине и попросил у нее сигарету. Прибывшие на место полицейские схватили грабителя.

В городе Гейнсвилл (штат Флорида, США) 32-летний афроамериканец Сэмюэл Ривс (Samuel Reaves) ограбил банк Wells Fargo, а затем направился в ресторан быстрого питания KFC, где и был задержан полицией. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Daily News.

Как отмечается, Ривс ворвался в один из банков и заявил кассиру, что это ограбление, потребовав все находящиеся в банке деньги. Та уточнила, нужна ли ему сумка. Ривс ответил утвердительно. Кассир собрала имеющиеся в банке 10 тысяч долларов и отдала грабителю. Тот поблагодарил ее и покинул здание.

Следующую остановку Ривс сделал в близлежащем ресторане KFC. Он подсел к женщине и попросил у нее сигарету. Прибывшие на место полицейские схватили грабителя.

Неизвестно, успел ли Ривс сделать заказ и полакомиться жареной курочкой KFC.

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.

Фото: Mugshots Gainesville