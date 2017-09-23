Первый покупатель iPhone 8 Plus прожил в палатке у магазина Apple десять дней

22 сентября в США, Европе и Китае начались продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Некоторые покупатели по давней традиции занимали очереди к магазинам Apple за несколько дней.

Первым покупателем iPhone нового поколения стал Мазен Куруш, который в течение десяти дней жил вместе с другом в палатке у магазина Apple в Сиднее. Куруш купил сразу два устройства и записал небольшой видеообзор новинок.

На YouTube уже появились десятки записей распаковки и обзоров iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Есть даже «анбоксинги» от русскоязычных ютуберов.

Приём предзаказов на iPhone 8 и 8 Plus стартовал в России. Официальные продажи этих смартфонов начнутся спустя неделю, но самые нетерпеливые смогут приобрести их у посредников, начиная с 22 сентября.

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