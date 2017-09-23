Меркель заявила о готовности G7 ужесточить санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится, передает РИА Новости.

"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется, — мы, правда, этого не хотим, — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", — сказала Меркель журналистам.

Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их. Последний раз санкции продлевались в сентябре — до 15 марта 2018 года. При этом на Западе постоянно увязывают отмену санкций с выполнением Минских соглашений.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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