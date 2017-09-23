Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Появилось видео с места покушения на министра доходов ДНР в Донецке

23 сентября 2017, 19:04

Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.

В сети появились кадры с места покушения на министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева. Видеозапись была опубликована телеканалом "Звезда", передает РИА Новости.

Ранее на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.

Позднее в министерстве доходов и сборов ДНР подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.

Фото : Совет Министров Донецкой Народной Республики


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...