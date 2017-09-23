«Сарыарка» уступила «Ермаку» в матче ВХЛ

25 сентября в Караганде «Сарыарка» сыграет с новокузнецким «Металлургом».

В рамках чемпионата ВХЛ «Сарыарка» в Караганде сыграла с ангарским «Ермаком», пишет Sports.kz.

На первой минуте первого периода карагандинец Даниил Ердаков открыл счет. Во второй двадцатиминутке Павел Фильченков из «Ермака» сравнял счет. В третьем отрезке игры Сергей Пайор Алексей Яковлев из Ангарска увеличили отрыв, но шайба Ильи Дервука из Караганды не смогла исправить положение.

25 сентября в Караганде «Сарыарка» сыграет с новокузнецким «Металлургом».

«Сарыарка» — «Ермак» 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы:

1:0 — 00:42 Ердаков (Зиазов). В равенстве

1:1 — 22:46 Фильченков (Воробьёв, Михайлов). В равенстве

1:2 — 44:59 Пайор (Севанькаев). В большинстве

1:3 — 47:02 Яковлев (Михайлов, Фильченков). В равенстве

2:3 — 57:04 Дервук (Поляков). В равенстве

Вратари: Гелашвили — Борисов

Штраф: 12:14 (2:6, 0:4, 10:4).