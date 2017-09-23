В ДТП с угнанным авто в Алматы пострадал ребенок

В результате столкновения двух авто в микрорайоне "Думан" пострадал ребенок и повреждены фонарь и газовый столб.

Две машины столкнулись в микрорайоне "Думан" на пересечении улиц Акмешит и Аныракай в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Как стало известно, автомашина Hyundai Sonata двигалась по улице Акмешит, которая является главной, в северном направлении, а ВАЗ-2114 двигался по улице Аныракай в восточном направлении, и, проигнорировав знак "Уступи дорогу", выехал на большой скорости на перекресток.

Водитель Hyundai не успел среагировать, на полном ходу ударил ВАЗ-2114, а после влетел в опору газовой трубы. ВАЗ-2114 после удара сносит столб уличного освещения. Водитель ВАЗ с места ДТП скрылся.

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок, который находился в Hyundai, его госпитализировали с травмами.

На место позже прибыл хозяин ВАЗ-2114, и заявил, что его машину угнали. На месте работают полицейские и криминалисты.





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