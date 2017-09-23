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Депутата Рудненского гормаслихата обвинили в сводничестве

23 сентября 2017, 20:08

За это 25-летней девушке грозит до 5 лет тюрьмы.

В отношении депутата Рудненского городского маслихата заведено уголовное дело по статье "Сводничество", передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области. К слову, с начала года в Рудном выявлено три факта сводничества.

В этот раз по данной статье задержана 25-летняя рудничанка Юлия Каралаш, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, девушка была сотрудницей Департамента технического развития и технологий АО "ССГПО". Кроме этого, была призером ряда республиканских конкурсов и известной личностью в области.

Юлия Каралаш задержана по статье 309 части 1 УК РК. Выяснилось, что 9 сентября экс-депутат предлагала 30-летнему рудничанину 24-летнюю девушку, услуги которой оценивала в 60 тысяч тенге. За это Каралаш грозит до 5 лет тюрьмы.

Специалист по связям с общественностью АО "ССГПО" Наталья Ермаченко данный факт никак не прокомментировала, ссылаясь на то, что подробной информацией она не владеет.

К слову, в качестве народного избранника в городском маслихате экс-депутат трудилась в составе комиссии по социальной политике и экологии.


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