Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Поклонница выпросила платье у Баян Максаткызы

23 сентября 2017, 20:37

О чем говорила Баян Есентаева со своими поклонниками на встрече в Астане.

На автограф-сессии Баян Максаткызы (Есентаевой) в Астане у поклонников была возможность задать звезде любой вопрос. Одна из девушек удивила просьбой подарить ей любое платье Баян.

Вопрос вызвал смех среди публики, но Максаткызы отнеслась к просьбе серьезно и пообещала девушке прислать платье.

"Вам какое платье — летнее, вечернее? Любое? Но у вас какой размер, 46-48 наверное? Платье я пришлю, но придется вам его немного расшить", — улыбаясь, ответила Максаткызы.

Другие вопросы были менее эксцентричные. Поклонницы, в основном девушки, спрашивали и диетах, о семье.

"Фигура изначально дается от природы, от папы и мамы, но ее можно улучшать и поддерживать. Никаких особых диет у меня нет, но ем я порции не более 150 граммов. Не пью никакой газировки — ни воду, ни соки", — поделилась она.

Одна из девушек спросила, что делать, если бойфренд или муж что-либо запрещает.

"Я вышла замуж очень юной, и мой первый муж мне многое запрещал. Но должно быть упорство и характер, целеустремленность", — ответила звезда, подчеркнув, что в отношениях должна быть гармония.

Встреча Баян Максаткызы была посвящена вышедшей в июне автобиографии "Обо мне и не только". Автограф-сессия продлилась больше часа.


Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Ксения Воронина


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...