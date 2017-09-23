Поклонница выпросила платье у Баян Максаткызы

О чем говорила Баян Есентаева со своими поклонниками на встрече в Астане.

На автограф-сессии Баян Максаткызы (Есентаевой) в Астане у поклонников была возможность задать звезде любой вопрос. Одна из девушек удивила просьбой подарить ей любое платье Баян.

Вопрос вызвал смех среди публики, но Максаткызы отнеслась к просьбе серьезно и пообещала девушке прислать платье.

"Вам какое платье — летнее, вечернее? Любое? Но у вас какой размер, 46-48 наверное? Платье я пришлю, но придется вам его немного расшить", — улыбаясь, ответила Максаткызы.

Другие вопросы были менее эксцентричные. Поклонницы, в основном девушки, спрашивали и диетах, о семье.

"Фигура изначально дается от природы, от папы и мамы, но ее можно улучшать и поддерживать. Никаких особых диет у меня нет, но ем я порции не более 150 граммов. Не пью никакой газировки — ни воду, ни соки", — поделилась она.

Одна из девушек спросила, что делать, если бойфренд или муж что-либо запрещает.

"Я вышла замуж очень юной, и мой первый муж мне многое запрещал. Но должно быть упорство и характер, целеустремленность", — ответила звезда, подчеркнув, что в отношениях должна быть гармония.

Встреча Баян Максаткызы была посвящена вышедшей в июне автобиографии "Обо мне и не только". Автограф-сессия продлилась больше часа.





Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Ксения Воронина