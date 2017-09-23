Алматинец назвал сына Актау

Житель Алматы Тимур К. дал имя своему сыну в честь города, где родилась и выросла его супруга – Амина. Мальчика нарекли Актау, сообщает «Тумба».

Такое решение 27-летнему мужчине пришло после смерти тестя – отца супруги. На тот момент грудничок еще не обрел имени. А после похорон отец назвал его Актау.

- Сейчас мы живем в Алматы, но Амина очень любит свой город, скучает по нему. В Актау почти с основания жили и работали ее родители. Сейчас их уже нет. А папа Амины очень много сделал для города, он его любил незабвенно. Я подумал, почему бы сыну не быть Актау. В этом городе нам было хорошо, - написал Тимур на своей странице в Facebook.

Маленький Актау живет в Алматы, но и здесь, как выясняется, немало есть людей, которых назвали в честь города или области. Как минимум два местных жителя с именем Мангистау даже известны горожанам. Есть среди мангистаусцев и житель с именем Нюйорк.

В РАГСе назвали имена, которыми чаще всего называли новорожденных в Мангистауской области в текущем году. Так, самыми популярными стали имена Айзере, Раяна, Абилмансур, Ислам, Каусар, Альтаир, Азамат, Нурсултан и другие.

В Казахстане, как сообщают республиканские СМИ, эти имена тоже сегодня очень популярны. Часто детей называют еще Амина, Айлин, Инжу, София, Ерасыл, Санжар и Амир. У славян пользуются популярностью имена Анастасия, Кирилл, Никита, Дарья и другие.

Интересно и то, что по рождаемости по итогам, по крайней мере, первого полугодия на первом месте Мангистау.

В этом году на свет появились две тройни. Примечательно, что у одной из таких героинь – 35-летней жительницы Жанаозена Джанылхан Айтуовой на момент рождения тройни уже было два сына. Теперь у нее с мужем четыре сыночка и лапочка дочка.

По словам врачей, за последний год самым крупным ребенком, появившемся на свет в Мангистау, стала девочка, ее вес - 6 килограммов 100 граммов. Такие богатыри и богатырки, говорят врачи, не рождались на Земле нашей последние пять лет. Наша землячка переплюнула даже сибирского крепыша, появившегося на свет сегодня, 23 сентября. Вес этого богатыря чуть не дотягивает до шести кг.

А если обратиться к информации всемирных СМИ, то, к примеру, в Сирии одно из популярных имен сегодня – Владимир. Думается, всем понятно, что дают его в честь российского президента в знак благодарности за его поддержку. Некоторые сирийцы называют сыновей прямо Путин.