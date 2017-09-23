"Кассини" зафиксировал таинственный объект в кольцах Сатурна

Предположительно, это может быть одна из лун Сатурна, которая получила имя Пегги.

Космический аппарат "Кассини" перед тем, как разбиться, успел сделать снимок Сатурна. На снимке в кольцах планеты виден загадочный космический объект. Об этом сообщает агентство NASA.

По одной из версий, это может быть одна из лун Сатурна, которая получила имя "Пегги". Она находится на стадии формирования. О существовании этой луны заявлял британский исследователь Карл Мюррей в 2014 году.

У Сатурна есть несколько десятков лун, которые называют пастухами. На 2010 год было известно не менее 62 спутников планеты. Но Пегги среди них нет.

Однако астрономы не уверены, что этот объект является луной Сатурна. На данный момент объект называют космическим мусором.

Аппарат "Кассини" изучал Сатурн на протяжении последних 20 лет. За это время удалось определить возраст колец Сатурна. Последним из них около 100 млн лет.

Фото: © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute |