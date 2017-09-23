Пятилетний ребенок угнал машину и попал в ДТП в России

В Борисоглебске возбудили уголовное дело в отношении матери пятилетнего мальчика, угнавшего автомобиль и попавшего на нем в ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на главное управление МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел 11 сентября. В дежурную часть поступило сообщение, что малолетний ребенок, находящийся за рулем легкового автомобиля, попал в ДТП, совершив столкновение с двумя припаркованными машинами.

Следственно-оперативная группа обнаружила на месте аварии мальчика, который не смог назвать своего имени и объяснить, как попал в автомобиль. Никого из родных ребенка рядом не оказалось. Травм малыш не получил.

Позже выяснилось, что машина принадлежит жителю Борисоглебска, который вышел по делам, оставив ключи в замке зажигания.

Ребенка отвезли в больницу и стали разыскивать его родителей. Только через два дня в полицию обратилась крестная мальчика, которая сообщила, что он не умеет разговаривать, нуждается в постоянном уходе и регулярном приеме лекарств. Со слов женщины, мать ребенка живет в селе Богана.

"В этот же день 47-летняя мать мальчика была задержана и опрошена полицейскими. Свою вину женщина не отрицала, пояснила, что является матерью-одиночкой, не работает, так как ухаживает за больным ребенком. 11 сентября утром подозреваемая с сыном приехали в Борисоглебск, чтобы сходить в коррекционный центр. Однако купив перед этим спиртные напитки, женщина присела отдохнуть на детской площадке. Мать не заметила, как и куда пропал ребенок. Поискав немного сына, подозреваемая расстроилась, но при этом обращаться в полицию не стала, а пошла в компанию своих знакомых, ведущих аморальный образ жизни, где и осталась на два дня", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.