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Певица Акбота Сейтмагамбет рассказала подробности своего расставания с КВНЩиком Айдаркуловым

23 сентября 2017, 22:09

По словам Акботы, «ее никто не бросал».

Казахстанская певица, бывшая участница музыкального проекта «КешYou» Акбота Сейтмагамбет на своей страничке в соцсети Instagram рассказала подробности расставания с отцом своего ребенка Дауреном Айдаркуловым, передает Zakon.kz.

Девушка попросила своих подписчиков не гадать на тему ее отношений с Айдаркуловым: «Дорогие умники и умницы! Хватит гадать, фантазировать и придумывать! Никто меня НЕ БРОСАЛ, я сама была инициатором расставания. Я была не согласна на его такое отношение к семье. В отличии от его предыдущиx браков, мы с сыночком не намерены терпеть обман. Как я только начинаю понимать, этот человек относился ко всем своим семьям так же, просто кто то терпел, а я не буду! Помните, что бы вы не сделали закон бумеранга самый пунктуальный закон. Я понимаю что в любом случае никогда не виновен один человек. Но каждому вернулось и еще вернется свое, каждый получил по заслугам. Ну а я получила от судьбы в подарок прекрасного сыночка» (орфография и пунктуация сохранены).

В 2016 году в соцсетях шло активное обсуждение романа певицы и КВНщика, который, по слухам, из-за Акботы бросил жену с тремя детьми. Это вызвало осуждение интернет-пользователей.

1 июня у пары родился сын, они поженились.

Сам Айдаркулов никаких комментариев по ситуации не давал.


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