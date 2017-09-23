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Десантник приземлился на женщину с ребёнком на военной выставке в Праге

23 сентября 2017, 22:27

По словам представителя пресс-службы Главного штаба чешских вооружённых сил Властимила Киприса, парашютист не приземлился в заданном районе из-за порыва ветра.

В пражском районе Летна десантник приземлился на женщину с ребёнком на военной выставке, сообщает Лайф со ссылкой на iDNES.cz.

По словам представителя пресс-службы Главного штаба чешских вооружённых сил Властимила Киприса, парашютист не попал в заданный район приземления из-за сильного порыва ветра. Он приземлился в зону, в которой стояли зрители.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Десантника осматривают медики, сообщила представитель городской службы скорой помощи Яна Поштова.


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