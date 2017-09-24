Продлен арест надругавшемуся над пятилетней девочкой педофилу из Сатпаева

По резонансному делу об изнасиловании пятилетней девочки, которую заплаканной нашли в квартире 50-летнего жителя города Сатпаев Карагандинской области, продлен срок расследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Параллельно с решением следователя о продлении срока расследования по громкому делу, суд продлил срок содержания под стражей на третий месяц подозреваемому. Двух месяцев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом на период предварительного расследования, оказалось недостаточно. По делу не завершено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы на вменяемость подозреваемого в момент совершения надругательства над ребенком.

«Суд продлил 50-летнему подозреваемому на третий месяц меру пресечения «содержание под стражей» по ходатайству следователя ОВД Сатпаева», - сообщили в городском суде.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который сообщил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого была обнаружена изнасилованная заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру и надругался над ребенком. Девочка перенесла операцию. Кроме того, с ней работали психологи. Напомним, в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого. О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководство департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю. Прокуратура 26 июля освободила полицейского под залог.