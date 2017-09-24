Глава МИД Северной Кореи назвал главную цель создания ядерного оружия КНДР

Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что обладание ядерным оружием КНДР является «самозащитой», передает RT.

«Наша конечная цель — создание баланса сил с США», — заявил глава МИД.

Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.

«КНДР вынуждена наращивать ядерный потенциал, потому что США представляют собой конкретную угрозу <...> На ядерное оружие тирана надо отвечать ядерным молотком правосудия», — сказал Ли Ён Хо.

Также он назвал КНДР «ответственной ядерной державой».

Ранее Ли Ён Хо назвал Трампа психически невменяемым человеком.