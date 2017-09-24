Глава МИД Северной Кореи назвал главную цель создания ядерного оружия КНДР
Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.
Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что обладание ядерным оружием КНДР является «самозащитой», передает RT.
«Наша конечная цель — создание баланса сил с США», — заявил глава МИД.
Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.
«КНДР вынуждена наращивать ядерный потенциал, потому что США представляют собой конкретную угрозу <...> На ядерное оружие тирана надо отвечать ядерным молотком правосудия», — сказал Ли Ён Хо.
Также он назвал КНДР «ответственной ядерной державой».
Ранее Ли Ён Хо назвал Трампа психически невменяемым человеком.
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