Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Глава МИД Северной Кореи назвал главную цель создания ядерного оружия КНДР

24 сентября 2017, 01:52

Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что обладание ядерным оружием КНДР является «самозащитой», передает RT.

«Наша конечная цель — создание баланса сил с США», — заявил глава МИД.

Он отметил, что КНДР пытается защитить своё достоинство и суверенитет.

«КНДР вынуждена наращивать ядерный потенциал, потому что США представляют собой конкретную угрозу <...> На ядерное оружие тирана надо отвечать ядерным молотком правосудия», — сказал Ли Ён Хо.

Также он назвал КНДР «ответственной ядерной державой».

Ранее Ли Ён Хо назвал Трампа психически невменяемым человеком.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...