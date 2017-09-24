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Новости за сегодня

На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

24 сентября 2017, 06:00

Лишь на юге, северо-западе и центре сохраняется погода без осадков.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге, северо-западе и центре сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами – пыльная буря. В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Мангыстауской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Атырауской области порывы 25 м/с.

В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской и Акмолинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской областях ночью ожидается 1-6 мороза.

В Астане: преимущественно облачно, +3°.

В Алматы: преимущественно облачно, +10°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Fonstola

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