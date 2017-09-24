На большей части территории Казахстана ожидаются осадки
24 сентября 2017, 06:00
Лишь на юге, северо-западе и центре сохраняется погода без осадков.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на юге, северо-западе и центре сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами – пыльная буря. В Жамбылской области ночью местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Мангыстауской области ночью местами ожидается гроза, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.
В Алматинской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, в Атырауской области порывы 25 м/с.
В Костанайской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской и Акмолинской областях местами ожидается туман.
В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской областях ночью ожидается 1-6 мороза.
В Астане: преимущественно облачно, +3°.
В Алматы: преимущественно облачно, +10°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Fonstola
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879552-d3b565348c0cb87ed422233e67545d67
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...