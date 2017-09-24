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Бузова шокировала публику «бесстыжим» нарядом

24 сентября 2017, 06:09

Телеведущая появилась на вручении премии в прозрачном комбинезоне, под которым не оказалось нижнего белья.

На церемонию вручения российской премии Musicbox Ольга пришла в наряде, практически ничего не скрывающем от глаз окружающих, сообщает eg.ru.



Ведущая надела черный, полностью прозрачный кружевной комбинезон, при этом было очевидно, что бюстгальтер Бузова надевать не стала. Соски она не прикрыла даже модными стикини. И поэтому все прелести Бузовой можно было рассмотреть вблизи в деталях.

Как отмечает сайт kp.ru, пользователи соцсетей немедленно назвали «бесстыжим» образ телеведущей и обрушились с критикой на ее моральный и физический облик. Тем не менее, своего Ольга добилась: ее популярность выросла до небес.

Фото: dni.ru

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