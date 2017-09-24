Бузова шокировала публику «бесстыжим» нарядом









Ведущая надела черный, полностью прозрачный кружевной комбинезон, при этом было очевидно, что бюстгальтер Бузова надевать не стала. Соски она не прикрыла даже модными стикини. И поэтому все прелести Бузовой можно было рассмотреть вблизи в деталях.





Как отмечает сайт kp.ru, пользователи соцсетей немедленно назвали «бесстыжим» образ телеведущей и обрушились с критикой на ее моральный и физический облик. Тем не менее, своего Ольга добилась: ее популярность выросла до небес.