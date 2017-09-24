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На девушку-депутата из Рудного завели дело по статье "Сводничество"

24 сентября 2017, 06:28

Все ее аккаунты пестрят красивыми фото сомнительного характера, а также предложениями работы только для девушек за рубежом.

В Рудном (Костанайская область) в отношении депутата городского маслихата Юлии Каралаш возбуждено уголовное дело по статье "Сводничество", сообщает "Тобол-Инфо".

В маслихате она входила в состав комиссии по вопросам социальной политики и экологии.

— Пока нам ничего неизвестно, идет следствие- с ходу заявила специалист по связи со СМИ в АО «ССГПО» Наталья Ермаченко- И вообще я не знаю. Какую должность она занимает на сегодня.

Все ее аккаунты пестрят красивыми фото сомнительного характера, а также предложениями работы только для девушек за рубежом.

Также у Юлии Каралаш есть интернет-магазин Karalash Fashion Company, в котором она предлагает одежду, бижутерию, косметику и т. д. Именно в этой группе ВКонтакте она размещает объявления о наборе на работу, о скидках, новых поступлениях.

В некоторых объявлениях она явно предлагала молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей. «Набор» производился на работу по сопровождению в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. В личных же переписках суть работы раскрылась более глубоко. Юлия Каралаш и Ксения Гамова предлагали девушкам «элитный эскорт» с доходом от 5 до 10 тысяч долларов за 2-3 недели. При этом, на вопрос о гарантиях безопасности Юлия отвечала, что бизнес налажен и все спокойно. Кроме того, заверила, что риска «заразиться» нет, так как клиенты предохраняются.

«В период с 25 по 27 августа 2017 года на территории области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «SТOP трафик», направленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. – говорится в ответе ДВД.

Фото: соцсети


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