Спецслужбы задержали замначальника женской колонии в Атырау
24 сентября 2017, 07:02
Взятка получена от супруга осужденной.
Помощник «хозяина» зоны подозревается в коррупционном преступлении, передает ATPress.kz.
По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, сотрудники департамента КНБ задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.
За что он получил деньги и в какой сумме — в интересах следствия не уточняется. Отмечено лишь, что взятка получена от супруга осужденной.
Ранее сообщалось, что сотрудниками департамента КНБ был задержан заместитель начальника районного МПС Рустем Ислямов. В настоящее время с санкции суда он находится под стражей. Полицейский начальник подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».
Фото: atpress.kz
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