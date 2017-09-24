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Спецслужбы задержали замначальника женской колонии в Атырау

24 сентября 2017, 07:02

Взятка получена от супруга осужденной.

Помощник «хозяина» зоны подозревается в коррупционном преступлении, передает ATPress.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, сотрудники департамента КНБ задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.

За что он получил деньги и в какой сумме — в интересах следствия не уточняется. Отмечено лишь, что взятка получена от супруга осужденной.

Ранее сообщалось, что сотрудниками департамента КНБ был задержан заместитель начальника районного МПС Рустем Ислямов. В настоящее время с санкции суда он находится под стражей. Полицейский начальник подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».

Фото: atpress.kz

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