Спецслужбы задержали замначальника женской колонии в Атырау

По информации пресс-службы прокуратуры Атырауской области, сотрудники департамента КНБ задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.





За что он получил деньги и в какой сумме — в интересах следствия не уточняется. Отмечено лишь, что взятка получена от супруга осужденной.





Ранее сообщалось, что сотрудниками департамента КНБ был задержан заместитель начальника районного МПС Рустем Ислямов. В настоящее время с санкции суда он находится под стражей. Полицейский начальник подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».