В лондонском торговом центре распылили ядовитое вещество

В "скорой помощи" сообщили, что медики оказали помощь, как минимум, пятерым пострадавшим, из которых трое доставлены в больницы. Одного мужчину задержали по подозрению в попытке "нанести тяжелые телесные повреждения".

Место происшествия оцеплено полицией, начато расследование. Правоохранительные органы не расценивают инцидент как теракт, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.





Пока неизвестно, о каком именно веществе идет речь. По данным СМИ, нападавшие использовали кислоту.





Подобные атаки в Лондоне происходят довольно часто. По статистике мэрии британской столицы, в 2016 году были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было уже более 100 подобных случаев.



