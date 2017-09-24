Эксперты сочли сдержанный спрос на новый iPhone 8 хорошим знаком для Apple

Покупатели не спешат приобретать новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, поступившие в продажу в странах "первой волны", однако это может быть позитивным знаком для компании Apple, сообщает

Как отмечает Fox Business, спрос на новые смартфоны, которые обычно "разлетаются" с полок магазинов, сейчас не слишком высок. Как считает аналитик банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти, любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.





"С финансовой точки зрения, это наилучший исход", — заявила она, отметив, что продажи более дорогой и рентабельной модели увеличат выручку.





Тем не менее, некоторые покупатели iPhone 8 в Пекине, где очереди за новинкой также были невелики, рассказали, что iPhone Х не стоит ожидания. Другие, наоборот, посчитали, что покупать этот, хоть и более дешевый, смартфон не стоит, поскольку он мало чем отличается от предыдущей версии. Так или иначе, показатели Apple будут немало зависеть от спроса в Китае, отмечает Fox Business.



