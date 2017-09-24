Эксперты сочли сдержанный спрос на новый iPhone 8 хорошим знаком для Apple
24 сентября 2017, 08:09
Любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.
Покупатели не спешат приобретать новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, поступившие в продажу в странах "первой волны", однако это может быть позитивным знаком для компании Apple, сообщает РИА Новости.
Как отмечает Fox Business, спрос на новые смартфоны, которые обычно "разлетаются" с полок магазинов, сейчас не слишком высок. Как считает аналитик банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти, любой застой в продажах iPhone 8 может указывать на потенциально больший спрос на iPhone Х.
"С финансовой точки зрения, это наилучший исход", — заявила она, отметив, что продажи более дорогой и рентабельной модели увеличат выручку.
Тем не менее, некоторые покупатели iPhone 8 в Пекине, где очереди за новинкой также были невелики, рассказали, что iPhone Х не стоит ожидания. Другие, наоборот, посчитали, что покупать этот, хоть и более дешевый, смартфон не стоит, поскольку он мало чем отличается от предыдущей версии. Так или иначе, показатели Apple будут немало зависеть от спроса в Китае, отмечает Fox Business.
Как рассказал глава аналитического сайта Above Avalon Нил Сайбарт, клиентам, сделавшим предзаказ на iPhone 8 в США в четверг, обещали быструю доставку в течение 1-3 дней, что означает либо низкий спрос на модель, либо большое наличие смартфонов этой модели.
Некоторые эксперты рассматривают модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus как инструмент хеджирования в Apple. Выпуском этих смартфонов компания может пытаться удержать клиентов, более чувствительных к высокой цене и не готовых потратить тысячу долларов на новый девайс.
Apple 12 сентября представила новое поколение iPhone — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Х. Первые две модели выполнены в новом корпусе из алюминия и стекла в трех цветах: серебристом, золотом и цвете "серый космос". iPhone X с обеими панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах: серебристый и "серый космос". Все три смартфона оснащены процессором A11 Bionic и поддерживают применение технологий дополненной реальности. Кроме того, в новых iPhone реализована возможность беспроводной зарядки.
Фото: REUTERS / Stephen Lam
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