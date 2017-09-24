Андрей Губин сделал тест на отцовство и сжег конверт с главным вопросом

Поклонников звезды волнует тот факт, что в 43 года артист до сих пор не женат.

Музыкант Андрей Губин в 90-е имел невероятную популярность, собирал стадионы и зарабатывал миллионы, оставался холостяком и на пике славы ушел с эстрады. Певец, у которого были миллионы поклонниц, уверял, что у него нет ни жены, ни детей. Внезапно появился парень, который называет себя сыном Андрея Губина, передает НТВ.





Тайну отцовства поможет раскрыть тест ДНК, который провели прямо во время съемок программы «Секрет на миллион». Ведущей Лере Кудрявцевой музыкант откровенно рассказал о своих доходах в годы музыкальной карьеры, покупке 4-комнатной квартиры и нескольких автомобилях. Губин признался, что пришел на запись передачи в кофте за 2 тысячи рублей.





В студию программы пришли бывшие подруги Губина. Поклонников звезды волнует тот факт, что в 43 года артист до сих пор не женат. Исполнитель хитов "Мальчик-бродяга" и "Лиза" заявил, что пока не нашел свою единственную.

Сам Губин внимательно выслушал подробный рассказ о якобы имевшей место случайной связи и возможном наследнике, который занимается музыкой и со сцены поет хиты 90-х, прославившие его самого. Больше 8 лет Максим хранил молчание и не искал встреч с кумиром прошлых лет, которого считает своим отцом. Юноша сдал биоматериал для ДНК-теста, чтобы получить однозначный ответ на вопрос: является ли музыкант его биологическим родителем? Сам Губин ранее отказывался проводить такое исследование, но тут вдруг согласился. Результаты экспертизы Лера Кудрявцева озвучила в студии программы «Секрет на миллион».





