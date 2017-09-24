Али-Баба снялся в клипе Oxxxymiron-а

- Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как Вы оказались на съемках клипа?

- Это было неожиданно, но приятно. Я не пользуюсь телефоном, мой номер практически никто не знает. Связь с миром я поддерживаю через социальную сеть Вконтакте. В августе мне пришло сообщение от видео-продюсера Риты Саяпиной с предложением сняться в клипе у одного молодого популярного исполнителя. Она рассказала, что читала про меня и видела документальные фильмы обо мне и давно меня заприметила. Попросили выслать электронный адрес, чтобы отправить сценарий. Я сразу попросил заодно дать послушать трек. Если бы мне песня не понравилась, не стал бы сниматься. Мне прислали кусочек трека, где было прописано, что песню исполняют Markul и Oxxxymiron, и это сыграло ключевую роль. В сценарии был сюжет, а не просто движущиеся головы.





- Это имя Oxxxymiron подействовало так магически?





— Я далек от этой культуры, хотя в курсе тенденций. Несколько лет назад я выступал на боях в Челябинске. В эти дни там как раз выступал Oxxxymiron, один из местных организаторов турнира очень много о нем говорил, нахваливал, но на концерт я не попал, у меня уже был куплен билет на поезд. Баттл скандальный недавно начал смотреть, но там было слишком много мата, и я его выключил.





- Какую роль Вам предлагали сыграть?



