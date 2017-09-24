Али-Баба снялся в клипе Oxxxymiron-а
24 сентября 2017, 09:59
"Мне сказали, что сцену с моим героем вырезали. Я очень расстроился, но меня успокоили, что есть ещё парочка персонажей незанятых", - Вячеслав Юровских.
Меньше чем за сутки клип российских рэперов Markul-а и Oxxxymiron–а на песню FATA MORGANA (2017) набрал более миллиона просмотров. Вячеслав Юровских рассказал о том, как он попал на съемочную площадку и какие впечатления произвели на него съемки.
- Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как Вы оказались на съемках клипа?
- Это было неожиданно, но приятно. Я не пользуюсь телефоном, мой номер практически никто не знает. Связь с миром я поддерживаю через социальную сеть Вконтакте. В августе мне пришло сообщение от видео-продюсера Риты Саяпиной с предложением сняться в клипе у одного молодого популярного исполнителя. Она рассказала, что читала про меня и видела документальные фильмы обо мне и давно меня заприметила. Попросили выслать электронный адрес, чтобы отправить сценарий. Я сразу попросил заодно дать послушать трек. Если бы мне песня не понравилась, не стал бы сниматься. Мне прислали кусочек трека, где было прописано, что песню исполняют Markul и Oxxxymiron, и это сыграло ключевую роль. В сценарии был сюжет, а не просто движущиеся головы.
- Это имя Oxxxymiron подействовало так магически?
— Я далек от этой культуры, хотя в курсе тенденций. Несколько лет назад я выступал на боях в Челябинске. В эти дни там как раз выступал Oxxxymiron, один из местных организаторов турнира очень много о нем говорил, нахваливал, но на концерт я не попал, у меня уже был куплен билет на поезд. Баттл скандальный недавно начал смотреть, но там было слишком много мата, и я его выключил.
- Какую роль Вам предлагали сыграть?
- В середине клипа должна была быть сцена, в которой герои встречают обессилевшего, обезвоженного полицейского, прикованного наручниками к рекламному щиту. На расстоянии от него лаяла собака, потому что он заражен, и она это чувствовала. Этого полицейского должен был играть я. Когда я пришел побеседовать с режиссером Ладо Кватания на пробы, мне сказали, что сцену с моим героем вырезали. Я очень расстроился, но меня успокоили, что есть ещё парочка персонажей незанятых, и предложили сыграть военного, который стал сутенером, этакий киперпанк-контрабандист. Я сразу согласился и на радостях даже сказал, что готов побриться наголо, если нужно — искусство же требует жертв. Режиссеру эта идея понравилась. И самое главное — не нужно было сбривать бороду. У меня было запланировано выступление на турнире в Ростовской области, но ради съемок в клипе, я готов был его отменить. За день до съемок пошел к знакомому, который купил машинку, чтобы побриться. Сбрил волосы до 9 мм. Был уже поздний вечер, никакой информации, где будут проходить съемки у меня не было, и никто не звонил и не писал. Я уже подумал, что меня решили не снимать, а я отказался от турнира и от съемок в фильме. Вечером написал продюсеру, спрашиваю, что да как. Ответ пришел только во втором часу.
(Клип содержит ненормативную лексику — ред.)
- Расскажите, как проходили съемки клипа?
- Клип снимали в промышленной зоне Москвы. В первой половине дня снимали сцену с пожаром, кто-то даже вызвал пожарных. Днем я приехал на площадку. Мне предложили на выбор кожаное пальто или куртку. Я выбрал куртку. Меня загримировали. Закапали какие-то капли в глаз, чтобы глаз стал черным. Мой герой должен был держать в руках кролика. Не думал, что он будет настоящим. Очень боялся, что он попытается сбежать. А кролик, видимо, с ума сходил, от происходящего, и прямо вовремя первого съемочного дубля обновил мне костюм.
- Видели ли Вы кого-то из исполнителей на площадке?
— В перерыве между съемками ко мне подошел Markul, думал, что я впервые на площадке, начал спрашивать, как мне все это нравится. Я пошутил, что все, как обычно. Встретил, кстати, на площадке пиротехника, который был на съемках "Скифа". Он мне обрадовался. Было очень приятно. Oxxxymiron-а я не видел, но можно сказать, что через рукопожатие с Markulом я с ним познакомился.
- Получили ли Вы какую-то реакцию после премьеры клипа?
— Да, мои друзья, знакомые, поклонники мне уже написали, что видели меня в клипе. Хвалили мой образ.
- Вячеслав, а как Вы вообще относитесь к культуре рэпа?
Мне кажется, что Oxxxymiron вывел рэп на новый уровень. С его легкой руки мир русского рэпа стал стремительно меняться, а до этого был какой-то застой, идейный, стилистический. Я завидую белой завистью их словарному запасу и тому, как четко они складывают слова в рифму. Мне это не дано.
- Когда мы сможем в кинотеатрах посмотреть фильм "Скиф" Рустама Мосафира, в котором вы сыграли небольшую роль?
- К сожалению, пока этот фильм не пиарят. На большом экране его можно будет посмотреть 23 ноября. Хотелось бы, чтобы фильм выстрелил, и меня пригласили сниматься во второй части. Недавно общался с режиссером фильма, он меня хвалил за яркий колоритный образ, хотя я даже кастинг не проходил. Изначально я доверился режиссеру. Надеюсь, что фильм все-таки выстрелит — там невероятно красивые костюмы, шикарные декорации, грим, много экшена, оригинальная музыка. До сих пор мне непонятно, почему его не рекламируют.
- Вы бы еще хотели сниматься?
— Да, конечно мне очень это все очень нравится.
- Продолжаете ли Вы выступать в боях?
- В апреле во время боя в Воронеже мне сломали руку, в мае прооперировали, вставили пластину. Но я готов был выступать уже осенью. У меня должны были быть бои в Ростове, Санкт-Петербурге, Москве.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: из личного архива Вячеслава Юровских
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879567-d40044cd066fa040b9e0e27475ac5058
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...