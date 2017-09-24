Вице-премьер подсказал НИИ, как можно зарабатывать и не ждать госсредств

Вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов в ходе совещания по вопросам АПК в Алматы подсказал научно-исследовательским институтам (НИИ) источник дохода, передает BNews.kz.





«В ходе совещания глава ведомства подчеркнул, что у научно-исследовательских институтов и опытных хозяйств имеется 159 тысяч гектаров земли. Если эти земли использовать рационально, то можно получать ежегодный доход до 10 млрд тенге, не рассчитывая на государственный бюджет», - отмечается в пресс-релизе Минсельхоза РК.





На совещании рассмотрены вопросы отставания аграрной науки от сельскохозяйственного производства, пути кардинального улучшения состояния науки.





Отмечалось, что доля финансирования науки со стороны бизнес-сообщества в Люксембурге составляет 80%, Японии и Германии - 70 %, в Финляндии, Швеции, Китае, США - 65%, во Франции - 54%. Данный показатель в Казахстане составляет менее 5%, сообщается в пресс-релизе.





В настоящее время прямой охват научным сопровождением сельхозтоваропроизводителей составляет 2,7%. При наличии 10 центров распространения знаний, отсутствует единая система подготовки сельхозтоваропроизводителей. Отсутствуют специалисты, главной деятельностью которых является полное научно-техническое сопровождение фермеров.





«Нам всем есть над чем поработать и задуматься! На мой взгляд, все проблемы науки, в том числе агронауки, исходят от отсутствия системного подхода в решении задач. Целесообразно проводить кардинальную модернизацию научно-исследовательских институтов по направлениям. Во-первых, кадровая политика. Во-вторых, совершенствование системы управления и выработки механизмов по увеличению финансирования науки за счет других источников. В третьих, модернизация исследовательских лабораторий. В четвертых, внедрение четких приборов оценки НИОКР по принципу востребованности их производством», - сказал Мырзахметов на совещании.



