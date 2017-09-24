Воришка крал в Рудном госномера с российских авто и вымогал деньги

Преступник вымогал у потерпевших деньги в размере 40-60 тысяч тенге за похищенные номера.

В рудненское УВД (Костанайская область) пожаловался водитель, который рассказал, что неизвестный похитил госномера с его машины и вымогает деньги, передает patrul.kz





Оперативники выяснили, что дело иметь придется с целой серией подобных краж. Они узнали, что за два дня в городе похитили 10 комплектов государственных номеров с автомобилей, находящихся на регистрационном учете в РФ.





«8 краж было совершено 14 сентября и две кражи – 15 сентября. Все преступления совершались ночью. Похитив номерные знаки, злоумышленник оставлял под дворником автомобиля свой контактный номер телефона. В дальнейшем преступник вымогал у потерпевших деньги в размере 40-60 тысяч тенге за похищенные номера. Денежные средства подозреваемый требовал передать ему через Qiwi-кошелек», - рассказывают в полиции.





Один из потерпевших, решив не поддаваться прихотям воришки, обратился в полицию.





Оперативники благодаря заявлению мужчины по «горячим следам» установили и задержали преступника. Им оказался 27-летний житель Рудного.





«По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 188 УК РК «Кража» и 194 УК РК «Вымогательство», - сообщает костанайская пресс-служба.



