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Автобус врезался в джип в Алматы, один человек пострадал

24 сентября 2017, 11:20

Пассажирку автобуса госпитализировали.

Авария с участием пассажирского автобуса и джипа произошла в Алматы, сообщили очевидцы произошедшего.

ДТП случилось на пересечении улиц Жандосова и Тимирязева в воскресенье утром.



Водитель джипа Nissan X-Trail выезжал со дворов и хотел повернуть налево на улицу Жандосова, несмотря на то, что это запрещено. В это время по улице Жандосова на зеленый сигнал светофора ехал автобус. Джип появился перед автобусом, водитель общественного транспорта нажал на тормоза, но безуспешно — он на полном ходу влетел в бок джипу.



В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, ее с различными травмами госпитализировали в больницу.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



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