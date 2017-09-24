Автобус врезался в джип в Алматы, один человек пострадал
24 сентября 2017, 11:20
Пассажирку автобуса госпитализировали.
Авария с участием пассажирского автобуса и джипа произошла в Алматы, сообщили очевидцы произошедшего.
ДТП случилось на пересечении улиц Жандосова и Тимирязева в воскресенье утром.
Водитель джипа Nissan X-Trail выезжал со дворов и хотел повернуть налево на улицу Жандосова, несмотря на то, что это запрещено. В это время по улице Жандосова на зеленый сигнал светофора ехал автобус. Джип появился перед автобусом, водитель общественного транспорта нажал на тормоза, но безуспешно — он на полном ходу влетел в бок джипу.
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, ее с различными травмами госпитализировали в больницу.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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