Мороз ударил по Бразилии! Иначе и не скажешь – казахстанский боец ММА Сергей Морозов, известный также как Мороз, одержал уверенную победу над бразильцем Луаном Фернандесом на турнире M-1 Challenge 83 в субботу 23 сентября. Прямую трансляцию боя из Казани вел Первый канал Евразия, передает Zakon.kz





Поединок начался с ударных приёмов Морозова, но Фернандес умело отражал все удары. Бразилец – непростой соперник. Как чемпион своей страны по кикбоксингу, он весьма уверенно чувствовал себя в стойке. Тогда Сергей перевел бой в партер, осуществив несколько хороших тэйкдаунов.









Первый раунд, благодаря активной атаке Морозова, завершился в пользу казахстанца. Однако во втором раунде победа чуть было не досталась бразильцу. Сергей попался на страшнейший удушающий прием от Фернандеса. «Сила воли у Сергея, конечно, потрясающая», - отмечали комментаторы. Так как, сделав над собой огромное усилие и собрав всю волю, Сергей освободился от захвата. На последней минуте финального раунда он обрушил серию ударов в углу рейджа, одержав досрочную победу техническим нокаутом.













Напомним, что это третья победа Сергея Морозова над соперниками из Бразилии. Теперь он не только вице-чемпион мира по смешанным единоборствам, но и «гроза Бразилии», как шутят его друзья и поклонники.









Заветная мечта Сергея Морозова – выиграть чемпионский пояс M-1 Global. Глядя на то, как упорно Мороз движется к своей цели, можно надеяться, что скоро мы увидим его на ринге в титульном бою.



