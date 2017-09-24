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В Германии стартовали парламентские выборы

24 сентября 2017, 12:32

За партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 34% опрошенных.

Избирательные участки открылись по всей Германии в день парламентских выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, передает РИА Новости.

Избирательные участки открыли двери в 8.00 (12.00 аст) и закроются в 18.00 (22.00 аст). Примерно в это же время появятся результаты экзит-поллов — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, их результаты достаточно точно отражают исход голосования.

Согласно результатам исследования, проведенного перед выборами социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 34% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 21%. На третьем месте — правая "Альтернатива для Германии" с 13%. Оказать поддержку "Левым" готовы 11% респондентов, свободным демократам – 9% и "Зеленым" — 8%.

Фото: РИА Новости


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