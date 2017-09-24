Глава МИД Сирии заявил в ООН о скорой победе над терроризмом

По его словам, власти страны намерены интенсифицировать усилия по национальному примирению «в тех случаях, когда это возможно».

Победа над терроризмом в Сирии близка, заявил глава сирийского МИДа Валид Муаллем на 72-й сессии Генассамблеи ООН, передает Лента.ру.





«Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — отметил Муаллем.





По его словам, власти страны намерены интенсифицировать усилия по национальному примирению «в тех случаях, когда это возможно». Успех этих процессов позволил десяткам тысяч сирийских беженцев вернуться в свои районы, отметил глава МИД.





Муаллем заверил, что Сирия будет придерживаться договоренностей о зонах деэскалации. Он подчеркнул, что страна не оставит без ответа нарушения с другой стороны и не потерпит нарушений суверенитета.

По словам министра, зоны деэскалации «являются временной мерой и не могут использоваться для нарушения территориальной целостности».

Кроме того, Муаллем заявил, что коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом на территории Сирии, убив «больше невинных сирийцев, чем террористов». Он также обвинил Турцию в агрессивной политике против сирийского народа, а Израиль — в поддержке террористов.



