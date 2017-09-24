Полицейские в Костанае незаконно удерживали 10-летнего мальчика в патрульной машине





По данным пресс-службы, 19 сентября около 17.20 часов сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Костаная, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку о совершенном грабеже по улице Павлова областного центра.





«Прибыв на место происшествия, полицейские установили потерпевшую женщину и единственного очевидца преступления — 10-летнего подростка. Несовершеннолетний подробно описал внешность подозреваемого, что в дальнейшем способствовало оперативному раскрытию данного преступления. Для раскрытия грабежа полицейские посадили женщину и мальчика в патрульную автомашину с целью отработки района совершения преступления», — говорится в информации пресс-службы ДВД.





Как отметили в областном ведомстве, в течение 7 минут сотрудники полиции вернулись на адрес проживания мальчика, где он был передан отцу. В этот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 14-летний подозреваемый.





В настоящее время по факту нахождения несовершеннолетнего без законных представителей в служебном автотранспорте местной полицейской службой проводится служебное расследование.