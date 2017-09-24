Сборная Казахстана в рейтинге FIFA: худший результат за два года
24 сентября 2017, 13:52
По итогам 2015 года национальная футбольная дружина Казахстана занимала 132 место в мировом рейтинге сборных.
Национальная сборная Казахстана продемонстрировала худший результат за последние два года в рейтинге Международной футбольной ассоциации.
В опубликованном накануне обновленном рейтинге FIFA казахстанская дружина располагается на 126 месте, на которое опустилась со 105 позиции в августе этого года.
Потеря 21 строки за месяц стало рекордным падением сборной за все время ее существования — ранее самым неудачным итогом месяца было апрельское выступление казахстанской сборной в 2008 году, когда она потеряла за месяц 17 строк.
При этом по итогам 2008 года сборная Казахстана опустилась на 137 место со 112-го, которое она занимала годом ранее. На этот раз старт был еще более низким: по итогам 2014 года сборная Казахстана была 139-й, 2015 год завершила на 132 месте, а по итогам прошлого года стала 98-й сборной мира, повторив свое лучшее достижение 2001 года.
Нынешнее падение сборной Казахстана связано с двумя ее поражениями с одинаковым счетом 0:3 от сборных Черногории и Польши в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года. В начале октября сборная Казахстана в двух оставшихся матчах этого отбора встретится со сборными Румынии (на выезде) и Армении (дома).
Рейтинг ФИФА возглавила сборная Германии, потеснившая на второе место бразильцев, на третье место с шестого поднялась сборная Португалии. Лучшей из сборных постсоветского пространства является команда Украины, отыгравшая три строки и занимающая 24 позицию, на 64 строке разместилась сборная России, потерявшая две строки за месяц, на 69 место с 64-го опустился Узбекистан.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: сайт ФФК
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