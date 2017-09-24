Сборная Казахстана в рейтинге FIFA: худший результат за два года

Национальная сборная Казахстана продемонстрировала худший результат за последние два года в рейтинге Международной футбольной ассоциации.

В опубликованном накануне обновленном рейтинге FIFA казахстанская дружина располагается на 126 месте, на которое опустилась со 105 позиции в августе этого года.





Потеря 21 строки за месяц стало рекордным падением сборной за все время ее существования — ранее самым неудачным итогом месяца было апрельское выступление казахстанской сборной в 2008 году, когда она потеряла за месяц 17 строк.





При этом по итогам 2008 года сборная Казахстана опустилась на 137 место со 112-го, которое она занимала годом ранее. На этот раз старт был еще более низким: по итогам 2014 года сборная Казахстана была 139-й, 2015 год завершила на 132 месте, а по итогам прошлого года стала 98-й сборной мира, повторив свое лучшее достижение 2001 года.



