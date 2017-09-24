Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

"С тяжелым сердцем мы объявляем, что Чарльз Брэдли покинул нас. Спасибо за ваши мысли и молитвы в эту трудную минуту", — говорится в сообщении в официальном аккаунте исполнителя в Twitter.





Как отмечает британская газета The Guardian, Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.





Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры. Впервые выйдя на сцену в 60-е, дебютный альбом Брэдли записал лишь в 2011 году. Работал поваром, выступал в клубах и ресторанах в роли двойника "крестного отца соула" — Джеймса Брауна.











