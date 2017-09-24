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Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

24 сентября 2017, 14:57

Брэдли умер после года борьбы с раком желудка.

В Нью-Йорке на 69-м году жизни скончался певец в жанре соул Чарльз Брэдли, сообщает РИА Новости.



"С тяжелым сердцем мы объявляем, что Чарльз Брэдли покинул нас. Спасибо за ваши мысли и молитвы в эту трудную минуту", — говорится в сообщении в официальном аккаунте исполнителя в Twitter.

Как отмечает британская газета The Guardian, Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры. Впервые выйдя на сцену в 60-е, дебютный альбом Брэдли записал лишь в 2011 году. Работал поваром, выступал в клубах и ресторанах в роли двойника "крестного отца соула" — Джеймса Брауна.



На одном из таких выступлений певца заметил независимый продюсер, основатель лейбла Daptone Гэбриэл Рот и пригласил записать альбом. На Daptone у Брэдли вышло три студийных релиза — No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013), Changes (2016). После выхода последнего певца стали часто звать на ТВ, за концерт на CBS Брэдли был номинирован на премию "Эмми".

Фото: AP Photo / Ron Harris

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