КНДР на видео "уничтожила" американские бомбардировщики и авианосец

Видео, выложенное на сайте DPRK Today, начинается с нарезки выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом базы Эндрюс в Мэриленде. Далее показываются фотографии бомбардировщиков B-1B и истребителей F-15C, которые с помощью компьютерной графики "уничтожаются" ракетами. Аналогичным образом северокорейская подлодка "атакует" атомный авианосец "Карл Винсон".





Ролик появился вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве вдоль побережья КНДР, приблизившись к границе демилитаризованной зоны.





Ранее Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в адрес США. В Пентагоне полет бомбардировщиков назвали "демонстрацией решимости" и богатого арсенала "военных вариантов".











