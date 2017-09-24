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Казахстанец убил украинца в общежитии для беженцев в Баварии

24 сентября 2017, 16:03

В общежитии для беженцев в Баварии произошел конфликт со смертельным исходом. Драка произошла между беженцем из Казахстана и с Украины.

В общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец, сообщила полиция в воскресенье, 24 сентября. Об этом пишет DW.

Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате которой украинец получил столь тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

Какие-либо другие подробности не сообщаются. 47-летний подозреваемый еще в воскресенье предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.


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