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Подвиг 28 панфиловцев в Германии назвали ложью

24 сентября 2017, 16:10

В статье утверждается, что в январе 1942 года историю выдумал один из редакторов военной газеты "Красная Звезда".

Общенациональная немецкая ежедневная газета Die Welt назвала исторический факт о подвиге при обороне подступов к Москве бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка дивизии Ивана Панфилова вымыслом и ложью, сообщает Inosmi.ru и приводит перевод статьи.

"Министр культуры РФ Мединский хочет повторить вместе с Пимановым патриотический шедевр 2016 года –"28 панфиловцев", спешно смонтированный фильм о войне, имел неожиданный успех у публики. Правда, военный спектакль основывался на советской военной пропаганде. 28 мучеников были ложью. Редактор военной газеты «Красная звезда» - сегодня она принадлежит медиахолдингу Министерства обороны, которым руководит Пиманов, - придумал историю в январе 1942 года. Это давно известно и замалчивается среди российских историков", – говорится в немецкой газете.

При этом автор отмечает, что фильм "о 28 бесстрашных красноармейцах, которые осенью 1941 года якобы самостоятельно остановили наступление немецкого вермахта на Москву, посмотрело 1,7 млн человек и зрителей вымысел не смутил".


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