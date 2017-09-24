В зоопарке Алматы очередной переезд: тигр Урман переселился в новый вольер

Житель алматинского зоопарка амурский тигр Урман празднует новоселье. Хищника выпустили в новый вольер, подготовленный к приезду его невесты, передает Today.kz.

Семилетний Урман - один из 550 амурских тигров, существующих в мире. Причем, как говорит директор зоопарка Ержан Еркинбаев, в Алматы это единственная особь репродуктивного возраста.

"В мире существует программа по сохранению и консервации вида амурского тигра. Она успешно работает, но тем не менее поголовье составляет всего 550 тигров по всему миру. Причем 50 - это прирост за последние 10 лет. Наш зоопарк, к счастью, участвует в этой программе, и у нас из репродуктивных тигров всего лишь один - это Урман", - говорит Ержан Еркинбаев.

По словам директора зоопарка, найти невесту для Урмана смогли только после создания нового вольера. До этого другие зоопарки не давали своего согласия на передачу самки амурского тигра в Алматы.

"Мы долго не могли найти ему пару, потому что в зоопарке не было условий и тигрицу нам никто не давал. Обратившись за помощью к спонсору, мы моментально получили положительный ответ от одного из зоопарков Сибири о получении невесты для Урмана", - рассказывает Еркинбаев.

Условия в новом тигрином доме впечатляют: появилась зеленая лежанка, водопад, бассейн. Люди мешать не будут - в доме Урмана стоит окно с бронированным стеклом.

По словам автора проекта Сергея Спицына, большие кошки игривы, как домашние котята, потому Урман сможет "общаться" с посетителями через стекло.

"Пока есть руки и ноги - надо помогать и делать такие вещи. Мне самому это очень интересно и приятно. Все началось с Алькора, а сейчас получился такой чудесный оазис для амурского тигра. Думаю, невеста сюда к нему приедет и у них все получится - будут тигрята", - говорит Спицын.

Тигра наконец выпускают в новый вольер. Урман обнюхивает лежанку и с опаской приглядывается к новым "игрушкам". Больше всего хищника настораживают люди - он впервые видит посетителей зоопарка не сквозь прутья решетки, а через "окошко".

В перспективе потомство Урмана и его подруги сможет присоединиться к программе по возвращению тигров в исторические места обитания в Или-Балхашском регионе.

"Программа по восстановлению популяции амурских тигров начнется на территории охраняемых национальных парков, где тигры исконно проживали. Пока она зоопарков касаться не будет, но мы, как носители генофонда, сможем выдать потомство Урмана и его невесты для этой программы", - рассказал Ержан Еркинбаев.

Приезда тигрицы в зоопарке ожидают в начале 2018 года - сейчас процесс находится на стадии оформления документов.

Спонсоры проекта планируют продолжать работу с зоопарком и привлекать представителей алматинского бизнеса.

"Мы на самом деле очень любим животных. Они такие же алматинцы, как и мы, и мы хотим создать для них все условия. Надеемся, что наша инициатива найдет поддержку у других организаций, которые наверняка будут помогать зоопарку. Мы на этом не остановимся и будем помогать дальше", - сообщил вице-президент Tengri Bank Мурат Омаров.Фото -

По словам спонсоров, если продолжать работу, то всего через пару лет зоопарк Алматы можно будет восстановить полностью.



