В Австралии сотни индусов вышли на митинги из-за рекламы с Ганешей

На кадрах изображено, как он поедает мясо, хотя индусы считают Ганешу вегетарианцем.

Сотни индусов посетили митинги в крупных городах Австралии в воскресенье, чтобы выразить протест в адрес рекламы, которую индийская община назвала очень оскорбительной, пишет Лайф.

На ролике показано, как за одним столом Иисус, Будда, основатель сайентологии Рон Хаббард, Афродита, Зевс, Тор и другие с удовольствием едят баранину. В небольшой ремарке указано, что пророк Мухаммед "не смог посетить ужин".

Среди собравшихся встречается и Ганеша — индуистский бог мудрости и благополучия. Дело в том, что его считают вегетарианцем, поэтому изобразить его поедающим баранину сочли неуместным.

Как сообщает Reuters, Верховная комиссия Индии в Канберре подала жалобу в Правительство Австралии с просьбой об удалении рекламы. Но профильные специалисты отклонили жалобу, заявив, что Ганеша изображён в позитивном ключе.