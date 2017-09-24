Глазам не верится: 20 волшебных преображений

Визажисту Гоар Аветисян всего 24 года, но у нее уже есть своя школа, студия макияжа и почти 4 миллиона подписчиков в Инстаграм. Ее работы - это самое настоящее волшебство! Попасть в руки этой потрясающей девушки хотят миллионы. Но в последнее время Гоар все чаще помогает обрести веру в себя тем женщинам, которые отчаялись почувствовать себя привлекательными из-за серьезных проблем. Так, у одной из них ожоги на пол-лица, у другой после химиотерапии нет волос, у третьей шрамы. У кого-то неудачный татуаж, с которым приходится считаться, у кого-то проблемы с кожей, давлением, здоровьем. Но неунывающая красавица Гоар любит превращать в красавиц всех! Смотрите сами.



