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Президент РК проверил план развития аэропорта Алматы

24 сентября 2017, 18:07

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

24 сентября в ходе рабочего визита в Алматы президенту Республики Казахстан была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.


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