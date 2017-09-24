Телефонный справочник Гитлера ушёл с молотка за 45 тысяч долларов

Книга содержит более двух сотен телефонных номеров, которые фюрер записал туда от руки.

Телефонный справочник, предположительно принадлежавший Адольфу Гитлеру, ушёл с молотка на британском аукционе Henry Aldridge and Son за 44,5 тысячи долларов. Как сообщает издание Daily Mail, книга была найдена 72 года назад в Рейхсканцелярии. Её обнаружил британский поданный Джон Ходж.

По данным с официального сайта аукциона, в книге содержится более 200 телефонных номеров, которые Гитлер вписал туда от руки. Там указана информация о Генрихе Гиммлере, Иосифе Геббельсе, Рудольфе Гессе, Германе Геринге и о других высокопоставленных членах СС. Имени самого Гитлера в справочнике нет.

По словам эксперта Эндрю Олдриджа, находка Ходжа является уникальной как для историков, так и для коллекционеров.

Фото: © REUTERS/Henry Aldridge & Son