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Телефонный справочник Гитлера ушёл с молотка за 45 тысяч долларов

24 сентября 2017, 18:16

Книга содержит более двух сотен телефонных номеров, которые фюрер записал туда от руки.

Телефонный справочник, предположительно принадлежавший Адольфу Гитлеру, ушёл с молотка на британском аукционе Henry Aldridge and Son за 44,5 тысячи долларов. Как сообщает издание Daily Mail, книга была найдена 72 года назад в Рейхсканцелярии. Её обнаружил британский поданный Джон Ходж.

По данным с официального сайта аукциона, в книге содержится более 200 телефонных номеров, которые Гитлер вписал туда от руки. Там указана информация о Генрихе Гиммлере, Иосифе Геббельсе, Рудольфе Гессе, Германе Геринге и о других высокопоставленных членах СС. Имени самого Гитлера в справочнике нет.

По словам эксперта Эндрю Олдриджа, находка Ходжа является уникальной как для историков, так и для коллекционеров.

Фото: © REUTERS/Henry Aldridge & Son


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