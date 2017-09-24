Казахстанский вундеркинд поступил в вуз в 12 лет

Двенадцатилетний вундеркинд из Алматы стал студентом Казахско-британского технического университета. Школьную программу Абзал Мырзаш освоил за несколько лет и успешно сдал единый национальный тест, передает «МИР 24».

Абзал Мырзаш сдает контрольную работу по программированию. С отличными оценками в аттестате он поступил в престижный технический вуз.

«В университете все по-другому. Тут ты либо учишься, либо нет. Если не учиться, тебя, конечно, отчислят», - говорит студент первого курса Абзал Мырзаш.

Абзал не только успешно справляется с университетской программой, но и подсказывает однокурсникам.

«Многие из нас хотели бы иметь такой мозг, как у него. Мы в свои 20 лет решаем такие задачи, какие и он в 12», - отметил однокурсник вундеркинда.

«Как-то раз у меня была проблема с одной задачей. Ко мне подошел Абзал и помог решить. Я был просто в шоке», - говорит один из студентов.

Стремление к учебе у Абзала было всегда. В три года умел писать и читать, в пять пошел в первый класс. Одним из первых его интеллектуальные способности заметил папа.

«В возрасте двух лет, когда мы вышли с ним на улицу прогуляться - он спрашивал, что за машина, которые припаркованные были на обочине дороги, и я объяснил ему марки машин, по эмблеме. И в следующий раз, спустя несколько дней, когда мы вышли на улицу, он все правильно и четко назвал», - вспоминает папа Абзала Мырзаша Дауренбек Нысанов.

Педагоги во всем идут навстречу вундеркинду. Даже изменили нормативы по физкультуре в соответствии с его возрастом.

«Наша задача, чтобы он вырос, Чтобы он, несмотря на свои 12 лет, вырос психологически до уровня восемнадцатилетних», - указал декан факультета Казахстанско-британского технического университета Фуад Гаджиев.

Абзал Мырзаш - самый юный студент в истории Казахско-британского университета. Закончить университет юный гений планирует через два-три года. Он уже подумывает о магистратуре и докторантуре в Массачусетском университете в США.

Самым юным студентом в мире считается американец Танишк Абраам. В семь лет он поступил в университет на общих основаниях, сдав общефедеральный интеллектуальный тест на «отлично».