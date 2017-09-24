Топ-5 самых необычных смартфонов, которые способны удивить

На что только не идут современные производители, чтобы их смартфоны значительно выделялись на фоне остальных.

Специалисты назвали основные пять смартфонов, которые способны удивить каждого.

Не многим пользователям известно, что популярная компания напитка Pepsi запустила свой пробный смартфон PepsiPhoneP1, параметры которого не уступают флагманским гаджетам.





Также разработчики изобрели смартфон для настоящих шпионов CaterpillarS60. Такое устройство способно различать температуру благодаря встроенной тепловой камере.





Смартфон HPEliteX3 можно подключать к монитору компьютера и на нем сразу же отображается рабочий стол. Если к смартфону подключить мышку, то устройство станет напоминать мини-компьютер.





Смартфон VaporcadeJupiterIO4 предназначен для людей, которые увлекаются электронными сигаретами. Теперь парить можно будет прямо со смартфона.





Самым необычным считается смартфон Runcible. Его особенностью является круглая форма и деревянный корпус.



