Фигуристка Элизабет Турсынбаева вошла в тройку лучших на турнире в Монреале

24 сентября 2017, 19:54

Элизабет Турсынбаева завоевала бронзовую медаль на турнире Autumn Classic International-2017.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала одной из лучших в турнире Autumn Classic International-2017. Об этом сообщил на своей странице в Instagram её отец Байтак Турсынбаев, передает Zakon.kz.

Официальные прокаты олимпийского сезона по фигурному катанию стартовали 20 сентября и длились три дня.

"Успешно начался новый олимпийский сезон для нашей Элизабет. Два часа назад в далёком Монреале завершились прокаты женщин-одиночниц на проходящем там турнире серии Челленджер Autumn Classic International-2017. Наша Элизабет после великолепно исполненной произвольной программы завоевала бронзовую медаль", – написал Байтак Турсынбаев.

Первое место завоевала представительница Канады 22-летняя Кейтлин Осмонд (Kaetlyn Osmond) – серебряный призёр Олимпийских Игр-2014 в командных соревнованиях, вице-чемпионка мира 2017 года. На втором месте 18-летняя японка Маи Михара (Mai Mihara) – чемпионка мира в команде 2017 года.

"Надо отметить, что после короткой программы наша Элизабет шла на пятом месте и только благодаря безупречному прокату произвольной программы (ПП) "The Praer" в исполнении Celin Dion и Andrea Boselli вырвалась в тройку лидеров", – добавил Байтак Турсынбаев.

Всего на этом престижном международном турнире серии Челленджер Autumn Classic International Skate Canada участвовали 16 фигуристок из 12 стран.


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