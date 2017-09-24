Власти Бали эвакуируют жителей близкого к вулкану региона

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали. Власти вывезли в безопасное место более тысячи местных жителей и туристов.

На данный момент около 10 тысяч человек уже эвакуированы из района возможного извержения. Местные власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана.

Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности. Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Последние сообщения авиационного центра наблюдения за вулканической активностью Индонезии свидетельствуют, что вероятность извержения возрастает. Однако там же отмечается, что извержения невозможно предсказать со стопроцентной определенностью.

Эвакуация началась со среды. Уже успели вывезти в безопасное место более тысячи человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

Отмечается, что вулкан был активен в середине августа, затем его активность пошла на спад. Теперь вулкан вновь активизировался.

Представитель властей — губернатор Бали Маде Манку Пастика сообщил, что нужно быть готовым к любым возможным последствиям в случае извержения вулкана.

"Мы можем сообщить жителям Бали и всему миру, что мы готовы встретить худшее, хотя мы надеемся, что этого не произойдет", — заявил губернатор.

Стоит напомнить о том, что летом в Индонезии разбился спасательный вертолет возле действующего вулкана Силери на Яве. Вертолет врезался в скалы на горе Бутак крушение в трех минутах полета от плато Диенг, туристической зоны, где началось извержение вулкана.

Вулкан Агунг, который относится к классу стратовулканов, имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали. Он входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого "Огненного кольца" — вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.

В ходе извержения 1963 года вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.