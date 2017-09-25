В Петербурге коллекторы сымитировали похороны четырёхлетней девочки

Так они намеревались напугать бабушку ребёнка, которая не успела погасить свой долг.

В Санкт-Петербурге коллекторы разослали родственникам и знакомым взявшей денежный заём пенсионерки фотографии внучки женщины с похоронным венком. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль ситуацию, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заём в одной из микрофинансовых организаций Северной столицы, и в конце концов известили её о "смерти" внучки, — добавила Петренко.

Она отметила, что пенсионерка должна будет выплатить организации ещё 40 тысяч рублей пеней. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов, источник - Лайф