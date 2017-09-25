Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Петербурге коллекторы сымитировали похороны четырёхлетней девочки

25 сентября 2017, 01:46

Так они намеревались напугать бабушку ребёнка, которая не успела погасить свой долг.

В Санкт-Петербурге коллекторы разослали родственникам и знакомым взявшей денежный заём пенсионерки фотографии внучки женщины с похоронным венком. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль ситуацию, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заём в одной из микрофинансовых организаций Северной столицы, и в конце концов известили её о "смерти" внучки, — добавила Петренко.

Она отметила, что пенсионерка должна будет выплатить организации ещё 40 тысяч рублей пеней. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов, источник - Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...