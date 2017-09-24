Состоялись матчи 28-го тура Премьер-Лиги РК

«Астана» без проблем разобралась с «Таразом», алматинский «Кайрат» уверенно одолел костанайский «Тобол», шымкентский «Ордабасы» дома уступил павлодарскому «Иртышу» — в матчах 28-го тура Премьер-Лиги, пишет Sports.kz.

Премьер-Лига

28-й тур

23 сентября

«Астана» — «Тараз» 2:0 (1:0)

Голы: Твумаси 20 (1:0), Постников 26 (2:0)

Чемпион страны перед противостоянием с чешской «Славией» в Лиге Европы решил поберечь силы и не стал громить «Тараз», который на это напрашивался, как мог, или же просто тоже решил сэкономить энергию на более важные игры. Все решилось в первом тайме, когда в воротах Джурахона Бабаханова побывали два гола, особо хорошо получился второй, от Евгения Постникова. Теперь «Астане» предстоит показать себя в еврокубке, а «Тараз» продолжит борьбу за выживание.

24 сентября

«Кайрат» — «Тобол» 2:0 (1:0)

Голы: Гоу 4 (1:0), Исаэль 79 (2:0)

Не самый удобный для алматинского «Кайрата» соперник костанайский «Тобол». Несмотря на то, что «народная команда» во многом благодаря усилиям Андрея Аршавина открыла счет уже на четвертой минуте, в дальнейшем могла победу и упустить, но этого не случилось, в основном из-за слабой игры в нападении и реализации моментов соперником, а когда забил Исаэль, все стало уже понятно. Чемпионская гонка продолжается.

«Окжетпес» — «Атырау» 1:2 (1:1)

Голы: Сикимич 15 (0:1), Фрейдгеймас 45 (1:1), Аблитаров 53 (1:2)

В матче за выживание кокшетауский «Окжетпес» в Щучинске уступил «Атырау». Не сказать, чтобы «синегорцы» проигрывали в желании или мастерстве, но гостям повезло больше, и теперь «Окжетпесу» будет крайне сложно сохранить прописку в Премьер-Лиге, а вот «Атырау», если еще посмотреть на календарь, это сделать вполне возможно. Как бы там ни было далее, обоим коллективам надо отдать должное, они сражаются до конца.

«Актобе» — «Кайсар» 0:1 (0:1)

Гол: Байжанов 10 (0:1)

Довольно неожиданно важное противостояние с кызылординским «Кайсаром» на своем поле проиграл «Актобе». Хотя, если судить по игре, показанной в этой встрече, «волки» вполне заслужили три очка. Это актобинцам надо разбираться, в чем заключается их проблема, и как можно быстрее, ведь календарь у них очень тяжелый в концовке сезона, хорошо бы место в элите сохранить. «Кайсару» же надо выиграть еще один матч и чувствовать себя можно будет спокойнее.

«Акжайык» — «Шахтер» 1:2 (0:1)

Голы: Зошак 34 (0:1), Ерсалимов 49 (1:1), Айегбуси 90+2 (1:2)

Видимо, стремится побороться и за место выше шестого карагандинский «Шахтер», команда набрала ход и вполне в концовке сезона может зацепиться хоть за четвертую позицию, пока это только в теории, но после победы в Уральске об этом можно подумать. «Акжайыку» же стоит задуматься, сегодня они не должны были так играть и проигрывать, теряя драгоценные баллы, но шансы остаться среди лучших еще весьма неплохие.

«Ордабасы» — «Иртыш» 1:2 (0:1)

Голы: Фофана 32 (0:1), Фофана 49 (0:2), Вуяклия 85 (1:2)

Удаление: Симчевич 73

Трудно назвать неожиданным поражение шымкентского «Ордабасы» дома от павлодарского «Иртыша». Команде просто уже ничего не надо, отрыв от четвертого места солидный, а догнать «Астану» или «Кайрат» тоже не представляется возможным, пошла раздача очков, первым в очереди оказался Вячеслав Грозный, таким образом, одержавший первую победу в новом клубе. Исход встречи же решили дубль Исмаэла Фофаны, ну и непонятная игра помогавшего ему в этом Александра Симчевича.