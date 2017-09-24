На выборах в Германии побеждает блок Меркель

Христианско-демократический союз Германии во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель лидирует на выборах в парламент страны. Как сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов, за них отдали свои голоса 32,5% избирателей.

Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Мартин Шульц, заручилась поддержкой 20% немцев. За ней следует правая партия "Альтернатива для Германии" с 13,5% — она участвует в выборах во второй раз и впервые избрана в парламент.

Всего в бундестаг проходят шесть партий — ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернатива для Германии", Свободная демократическая партия, "Зелёные" и "Левые". Затем в стране будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Фото: ©REUTERS/Axel Schmidt