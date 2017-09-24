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На выборах в Германии побеждает блок Меркель

24 сентября 2017, 22:54

Партийный альянс ХДС/ХСС заручился поддержкой 32,5% граждан. На втором месте с 20% СДПГ.

Христианско-демократический союз Германии во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель лидирует на выборах в парламент страны. Как сообщает телеканал ARD со ссылкой на данные экзитполов, за них отдали свои голоса 32,5% избирателей.

Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Мартин Шульц, заручилась поддержкой 20% немцев. За ней следует правая партия "Альтернатива для Германии" с 13,5% — она участвует в выборах во второй раз и впервые избрана в парламент.

Всего в бундестаг проходят шесть партий — ХДС/ХСС, СДПГ и "Альтернатива для Германии", Свободная демократическая партия, "Зелёные" и "Левые". Затем в стране будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Фото: ©REUTERS/Axel Schmidt


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